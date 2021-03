Kempten zieht die Corona-Notbremse

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kempten: Wegen drei aufeinander folgender Tage über einer Corona-Inzidenz von über 100 gilt auch in Kempten in Allgäu seit heute die so genannte Notbremse. Damit sind Kontakte nur noch zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person erlaubt, wie die Stadt mitgeteilt hat. Nachts gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Geschäfte, mit Ausnahme denen des täglichen Bedarfs, Museen und Ausstellungen, sind wieder geschlossen. Auch der Unterricht von Fahrschulen, Musikschulen und der Volkshochschulen darf nicht mehr vor Ort stattfinden. Mehrere bayerische Kommunen haben die Notbremse bereits gezogen. Unter anderem Bayreuth, Kaufbeuren und der Landkreis Rosenheim. Gut zwei Drittel der bayerischen Landkreise und Städte haben mittlerweile eine Inzidenz von über 100.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 09:00 Uhr