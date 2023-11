Kelheimer lehnen Seilbahn-Pläne ab

Kelheim: In der Donau-Stadt haben die Wähler eine Seilbahn über den Fluss abgelehnt. Bei einem Bürgerentscheid stimmten fast 85 Prozent dagegen. Die Stadt darf jetzt für ein Jahr weder Geld für das Projekt bereitstellen noch die Planungen weitertreiben. Initiiert hatten den Bürgerentscheid die Freien Wähler. Sie befürchteten, dass die Seilbahn zu wenige Fahrgäste haben würde, um wirtschaftlich zu sein. Sie sollte vom Stadtzentrum zum Bahnhof Saal an der Donau führen und so Kelheim mit dem Eisenbahnnetz verbinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 23:00 Uhr