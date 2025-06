Keiner der Verletzten aus Passau schwebt in Lebensgefahr

Passau: Nachdem gestern ein Mann wahrscheinlich absichtlich in eine Menschengruppe gefahren war, schwebt keiner der fünf Verletzten in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Sorgerechtsstreit der Hintergrund für die Tat, denn in der Menschengruppe befanden sich sowohl die 40-jährigen Frau und die fünfjährige Tochter des Täters. Auch die anderen drei sind wohl keine Zufallsopfer, der 48-jährige Iraker kannte auch sie. Nach BR-Informationen soll es nach dem Unfall sogar zu einem Handgemenge gekommen sein. Der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

