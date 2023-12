Keine Weihnachtsfeiern in Bethlehem wegen Gaza-Krieg

Bethlehem: Im Nahen Osten steht das Weihnachtsfest besonders unter dem Eindruck des Gaza-Kriegs. Das Oberhaupt der Katholiken im Heiligen Land, Kardinal Pizzaballa, forderte in Bethlehem ein Ende der Kämpfe. Der Patriarch von Jerusalem appellierte in seiner Weihnachtspredigt an die Mächtigen der Welt, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern an der Wurzel zu packen und gerechte, endgültige Lösungen zu finden. Wegen des Kriegs waren die üblichen Feierlichkeiten mit tausenden Besuchern abgesagt worden. Bethlehem ist abgeriegelt. Es gibt keine Festbeleuchtung, auf dem Krippenplatz fehlt der traditionelle Weihnachtsbaum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 01:00 Uhr