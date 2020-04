Keine öffentlichen Gottesdienste in den nächsten zwei Wochen

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Hoffnung der großen Kirchen, dass es bald wieder öffentliche Gottesdienste gibt, hat sich zerschlagen. Das Innenministerium kündigte nach einem Treffen mit Kirchenvertretern an, in den kommenden Tagen ein Konzept zur -Zitat- "schrittweisen Öffnung des religiösen Lebens" zu erarbeiten. Außerdem verwies das Ministerium auf die nächsten Schaltkonferenz von Kanzlerin Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer Ende des Monats, bei der es sicher auch um das Thema Gottesdienste gehen werde. Um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden, wird es damit für mindestens weitere zwei Wochen keine Gottesdienste geben. Vor allem in der katholischen Kirche war es auf Unverständnis gestoßen, dass nächste Woche weitere Geschäfte öffnen, aber weiterhin keine Messen abgehalten werden dürfen.

