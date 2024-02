Keine Mitnahme mehr von Elektro-Tretrollern bei MVG

München: In der bayerischen Landeshauptstadt dürfen künftig in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen sowie deren Bahnhöfen keine Elektro-Tretroller mehr mitgenommen werden. Das hat die Münchner Verkehrsgesellschaft angekündigt. Das Verbot soll ab 2. April gelten. Damit folgt die MVG nach eigenen Angaben einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Auch viele andere Verkehrsunternehmen wollen sich demnach anschließen. Anlass ist, dass im europäischen Ausland Elektro-Tretroller in öffentlichen Verkehrmitteln in Brand geraten sind. Anders als bei Elektrorollstühlen und E-Bikes gibt es für Elektro-Tretroller bisher keine einheitlichen Sicherheitsstandards.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 14:00 Uhr