Keine Fliegerbombe in Kümmersbruck gefunden

Portugal und Russland gelten als Virusvariantengebiete

Berlin: Wegen der Dominanz der Delta-Variante hat die Bundesregierung Portugal und Russland erneut als Virusvariantengebiete eingestuft. Das hat Konsequenzen für Urlauber und andere Reisende. Die neuen Regeln treten am kommenden Dienstag um Mitternacht in Kraft. Von da an dürfen aus diesen Ländern nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland in die Bundesrepublik einreisen. Hier gilt dann eine strikte 14tägige Quarantänepflicht, die auch durch negative Tests nicht verkürzt werden kann. In Portugal ist die die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Zusammenhang mit der Delta-Variante stark angestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt wieder bei rund 200. Das betrifft vor allem die Haupstadt Lissabon, aber auch beliebte Urlaubsgebiete wie die Algarve. Dort liegt die Inzidenz aktuell bei 150. In Russland sind die Metropolen Moskau und St. Petersburg besonders stark betroffen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 26.06.2021 15:00 Uhr