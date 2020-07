Keine erkennbaren Fortschritte auf EU-Gipfel

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Noch immer ist bei den Verhandlungen über ein milliardenschweres Finanzpaket im Kampf gegen die Corona-Krise keine Einigung in Sicht. Bundeskanzlerin Merkel schloss ein Scheitern des EU-Gipfels nicht mehr aus. Auch der französische Präsident Macron ist skeptisch; er drang aber wie Merkel auf eine Einigung. Unterhändler schätzten die Chance auf 50 Prozent. Der für Mittag angekündigte Neustart der Gespräche der 27 Staaten in großer Runde verzögerte sich auf unbestimmte Zeit. Es würden zunächst in kleiner Runde mögliche Kompromisslinien getestet, hieß es von Diplomaten. Größter Knackpunkt ist weiter die Frage, wie viel aus dem 750-Milliarden-Programm als Zuschüsse vergeben werden sollen, die von den Krisenstaaten nicht zurückgezahlt werden müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 14:00 Uhr