Keine erhöhte Strahlung nach Angriff auf Atomanlage im Iran

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Die Attacke galt laut Ministerpräsident Netanjahu nuklearen und militärischen Zielen. Er sprach von einem Schlag ins "Herz des iranischen Atomprogramms". Im iranischen Staatsfernsehen waren brennende Wohnhäuser in der Hauptstadt Teheran und Rauch über der Urananreicherungsanlage Natans zu sehen. Nach Angaben der Internationale Atomenergiebehörde sind in Natans bislang keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt worden. Bei den Angriffen wurden offenbar auch führende Atomwissenschaftler und hochrangige Militärs getötet. Der Iran hat Vergeltung angekündigt. Israelischen Medien melden, dass bereits mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel fliegen. Im Land gilt der Ausnahmezustand. Der Luftraum wurde gesperrt, vielerorts heulten Sirenen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 09:00 Uhr