Keine Entscheidung im Streit über Bußgeldkatalog für Raser

Bundestag will Krankenhäuser in der Corona-Krise unterstützen

Berlin: Der Bundestag hat ein umfangreiches Gesetzespaket beschlossen, mit dem vor allem Krankenhäuser und deren Beschäftigte in der Corona-Pandemie unterstützt werden sollen. Zum einen sollen neben den Pflegekräften in Altenheimen nun auch die in den Kliniken eine Prämie für die Belastungen in der Krise erhalten. Das Geld für den Bonus von bis zu 1000 Euro soll aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds entnommen werden. Zum anderen wollen Bund und Länder die Modernisierung von Krankenhäusern mit rund 4,3 Milliarden Euro fördern. Ziel ist es, Notfallpatienten besser zu versorgen und die Digitalisierung der Kliniken voranzubringen. Darüber hinaus sollen Investitionen in die IT-Sicherheit der Krankenhäuser ermöglicht werden. Außerdem hat der Bundestag die Möglichkeit, für Pflegeinrichtungen Kosten für etwa Schutzausrüstungen ausgeglichen zu bekommen, bis Ende Dezember verlängert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 14:00 Uhr