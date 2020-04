Keine Einigung zwischen Lufthansa und Bund

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In den Verhandlungen über ein Hilfspaket für die angeschlagene Lufthansa ist offenbar noch keine Einigung zwischen Fluggesellschaft und Bundesregierung in Sicht. Im Raum steht, dass sich der Bund mit einer Milliardensumme direkt am Konzern beteiligt. Für diesen Fall herrscht zwischen Union und SPD Uneinigkeit darüber, wie viel Mitspracherecht der Staat bei unternehmerischen Fragen haben soll. Außerdem muss die EU den Staatshilfen erst noch zustimmen. Die Lufthansa prüft derweil auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das hat ein Unternehmenssprecher bestätigt. Eine Insolvenz in Form eines Schutzschirmverfahrens sei eine Alternative, falls dem Konzern bei einem Staatseinstieg nicht wettbewerbsfähige Bedingungen drohten, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 12:00 Uhr