Keine Einigung zwischen Bund und Länder über Steuerverteilung

Berlin: Bund und Länder haben sich noch nicht darauf geeinigt, wie die Steuereinnahmen künftig verteilt werden sollen. Viele Städte und Gemeinden befürchten, dass sie in noch größere finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil die Wirtschaft im Zuge des geplanten Investitionsprogramms des Bundes weniger an die Finanzämter abführen müssen. Bei einem Treffen mehrerer Ministerpräsidenten mit Bundesfinanzminister Klingbeil gestern Abend waren sich zwar alle einig, dass Wachstumsimpulse nötig sind. Durch mehr Abschreibungsmöglichkeiten und eine geringere Körperschaftssteuer sei allerdings ein finanzieller Ausgleich für die Länder nötig, so deren Argument. Für Bayern sitzt Ministerpräsident Söder am Verhandlungstisch. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 07:00 Uhr