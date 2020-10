Keine Einigung im Streit über Bußgeldkatalog

Verdi weitet Warnstreiks in Bayern am Montag aus

München: Verdi will die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern noch einmal deutlich ausweiten. Wie die Gewerkschaft heute angekündigt hat, soll es am Montag im Freistaat flächendeckend Aktionen geben. Betroffen seien rund 40 Dienststellen und Einrichtungen an mehreren Standorten. Eltern müssten sich darauf einstellen, dass die eine oder andere Kita geschlossen bleibt. Auch die Kliniken in vielen Kommunen stünden auf der Streikliste. Außerdem sollen Beschäftigte in Rathäusern, Stadtwerken, Bauhöfen, bei der Müllabfuhr, der Stadtreinigung, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und bei Bibliotheken die Arbeit niederlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 15:00 Uhr