Kein Präsenzunterricht in Bayerns Schulen nach Ferienende

München: In Bayerns Schulen wird es nach Ende der Weihnachtsferien keinen Präsenzunterricht geben. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel erklärt. Es werde stattdessen zunächst bis Ende Januar Distanzunterricht sowie eine Notbetreuung geben, sagte Söder. Wie der Ministerpräsident sagte, hat es sich inzwischen gezeigt, dass das Coronavirus auch in Schulen und Kitas verbreitet werden kann. Das hätten internationale Studien ergeben. Sorge bereite ihm in diesem Zusammenhang vor allem eine Verbreitung der neuen Virusform, die in Großbritannien bekannt geworden war und inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen wurde. Söder geht davon aus, dass mit dem Ende der Feiertage die Corona-Infektionszahlen weiter steigen werden. Die Dunkelziffer sei wahrscheinlich relativ hoch, da über Weihnachten und Silvester weniger getestet worden sei, sagte der CSU-Chef.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 22:00 Uhr