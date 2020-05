Kein Haftbefehl nach Angriff auf ZDF-Kamerateam

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem gestrigen Angriff auf ein ZDF-Kamerateam sind alle Festgenommen wieder auf freiem Fuß. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte, wurde kein Haftbefehl erlassen. Voraussetzung für einen Haftbefehl sind neben dem dringenden Tatverdacht auch Haftgründe wie zum Beispiel Fluchtgefahr. Das Team der ZDF-Satiresendung "heute-show" war am Maifeiertag in der Hauptstadt angegriffen worden. Mehrere ZDF-Mitarbeiter mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hatte deshalb gestern sechs Personen festgenommen. Nach dpa-Informationen gehören sie dem linken Spektrum an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 20:00 Uhr