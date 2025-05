Kein Durchbruch bei Ukraine-Gesprächen in Istanbul

Die Verhandlungen zwischen den Delegationen der Ukraine und Russlands sind mit einem Minimal-Ergebnis zu Ende gegangen. Beide Seiten vereinbarten, in den nächsten Tagen jeweils 1.000 Gefangene auszutauschen. Eine Waffenruhe kommt vorerst nicht zustande. Bundeskanzler Merz zeigte sich sehr enttäuscht über das Resultat. Die bisherigen diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe seien leider an der mangelnden Bereitschaft Russlands gescheitert. Europa will nun zügig neue Sanktionen gegen Russland verhängen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 16.05.2025 21:00 Uhr