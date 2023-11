KEF spricht sich für höheren Rundfunkbeitrag aus

Berlin: Finanzexperten haben sich dafür ausgesprochen, den Rundfunkbeitrag Anfang 2025 zu erhöhen. Das geht aus einem Entwurf des Expertengremiums KEF hervor, von dem die Deutsche Presse Agentur erfahren hat. Demnach soll der monatliche Beitrag auf 18 Euro 94 steigen. Das wäre ein Plus von 58 Cent. Die Kommission will Anfang nächsten Jahres eine endgültige Empfehlung an die Länder abgeben, die das letzte Wort haben. Einige Länder hatten schon vor Wochen klar gemacht, dass sie eine Erhöhung nicht mittragen werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender verweisen widerum auf einen erhöhten Finanzbedarf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 17:00 Uhr