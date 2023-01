Kurzmeldung ein/ausklappen Ke Huy Quan und Angela Bassett gewinnen Golden Globes

In Beverly Hills werden zur Stunde die Golden Globes in 27 Film- und Fernsehkategorien verliehen. Der erste Hauptpreis ging an den US-Schauspieler Ke Huy Quan, der als bester Nebendarsteller für seine Rolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet wurde. Bei den Frauen erhielt Angela Bassett die Auszeichnung. Die 64-Jährige spielt in dem Marvel-Hit "Black Panther: Wakanda Forever" und setzte sich unter anderem gegen Jamie Lee Curtis durch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2023 03:00 Uhr