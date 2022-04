Kavala-Urteil stößt auf internationale Proteste

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen bei 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Westen zeitweise Regen, sonst überwiegend bewölkt. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Am Tag meist bewölkt und teils länger anhaltender Regen. Am Mittwoch regnet es im Südosten noch gelegentlich, sonst ist es meist trocken und langsam wieder freundlicher bei 9 bis 16 Grad. Am Donnerstag viel Sonnenschein bei 14 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2022 19:45 Uhr