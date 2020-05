Kaum Verstöße gegen Maskenpflicht im Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die allermeisten Fahrgäste im bayerischen Nahverkehr halten sich an die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. In einer ersten Bilanz teilte Verkehrsministerin Schreyer mit, die Maskenpflicht stoße auf große Akzeptanz. Das zeigten die Rückmeldungen von den Verkehrsverbünden. Vielerorts würden sich 98 oder sogar 99 Prozent der Fahrgäste an die Pflicht halten. Verkehrsstaatssekretär Holetschek betonte, dass es weiterhin Kontrollen geben werde. Das Tragen einer Behelfsmaske, eines Schals oder eines Tuchs ist seit Montag in Bussen, Trams und Bahnen vorgeschrieben, aber auch an Haltestellen und in Servicecentern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 15:15 Uhr