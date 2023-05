Kaum Störungen bei der Deutschen Bahn - Streiks bei Privatbahnen

Meldungsarchiv - 15.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach den abgesagten Warnstreiks ist bei der Deutschen Bahn der Betrieb am Morgen weitgehend planmäßig angelaufen. Ein Sprecher sagte, im Fernverkehr würden 90 Prozent der regulär geplanten Züge fahren. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe weitgehend ohne Einschränkungen. Die Gewerkschaft EVG hatte am Samstag ihren geplanten Streik abgesagt, nachdem sie vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einem Vergleich mit der Bahn zugestimmt hatte. Bestreikt werden aber wie geplant Privatbahnen, wie die Bayerische Regiobahn BRB oder die Bayerische Oberlandbahn. Die BRB rechnet damit, dass sämtliche Verbindungen heute ausfallen müssen. Nicht betroffen sind Go Ahead, Alex und Agilis, die einen eigenen Tarifvertrag haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 07:00 Uhr