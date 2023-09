Kaum Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Nürnberg: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt fällt die übliche Herbstbelebung sehr schwach aus. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen im September um 69.000 auf 2,6 Millionen. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im September gilt als saisonüblich, weil das Ausbildungs- und Studienjahr beginnt. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres sind es aber 141.000 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosigkeit nehme nicht so stark ab wie in diesem Monat üblich, erklärt Bundesagentur-Vorstandsmitglied Terzenbach. Grund sei die schwache Konjunktur. In Bayern waren im September rund 261.000 Menschen arbeitslos, gut 8.000 weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit auch im Freistaat gestiegen.

