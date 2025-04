Kaum Fördergelder für barrierefreie Gasthäuser in Bayern

München: Kleinere Hotels und Gaststätten in Bayern rufen kaum Fördergelder für mehr Barrierefreiheit ab. In den vergangenen 10 Jahren hat das Wirtschaftsministerium nur 700.000 Euro im Rahmen des Sonderprogramms "barrierefreie Gastlichkeit" ausgezahlt. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf einer Anfrage der SPD hervor. In die Oberpfalz floss demnach überhaupt kein Geld in das Programm, mit dem etwa stufenlose Zugänge gefördert werden. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband betont, viele Betriebe hätten in Zeiten von Corona und Energiekrise andere Sorgen gehabt. Das Programm verlange Mindestinvestitionen von 30.000 Euro, gefördert würden maximal zwanzig Prozent.

