Kaufprämien für Verbrenner als Hilfe für die Autobranche umstritten

Auch Amateursport-Vereine in Bayern dürfen ab 19.9. wieder Wettbewerbe austragen

München: In Bayern werden die Corona-Auflagen in einigen Bereichen weiter gelockert, für Versammlungen wird es aber strengere Vorgaben geben. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung am Mittag erklärt. Sollten sich unter freiem Himmel mehr als 200 Personen versammeln, dann müssen sie ab morgen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Mit Blick auf eine geplane Demonstration am Samstag in München sagte Söder, Ziel der Maskenpflicht sei die Freiheit der Versammlung zu ermöglichen, aber "kein Chaos" wie in Berlin zu haben. Lockerungen gibt es ab Samstag in einer Woche für den Breitensport: Dann dürfen zum Beispiel auch Fußballspiele der Amateur-Ligen wieder ausgetragen weden. Die Vereine können dann eine begrenzte Anzahl von Zuschauern zulassen. Ab dem 19.September dürfen dann auch Kneipen und Bars in Bayern wieder öffnen. Wie bei Speiselokalen muss die Bedienung in den Innenräumen am Tisch erfolgen. Diskotheken und Clubs, so der Ministerpräsident, müssten hingegen weiter geschlossen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 15:00 Uhr