Kauflaune sinkt stark wegen des Ukraine-Kriegs

Faeser ist für verbindliche Verteilung von Kriegsflüchtlingen

Brüssel: Bundesinnenministerin Faeser will sich weiter dafür einsetzen, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach einer verbindlichen Regelung in der EU verteilt werden. Die SPD-Politikerin räumte am Abend im "Ersten" ein, dass sie sich beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel nicht durchsetzen konnte. Sie habe dort für Verbindlichkeit geworben. Das aber hätten nicht alle so gesehen. Die Europäische Union hatte nach dem Treffen klar gemacht, dass sie auf eine freiwillige Aufnahme setzt. Diese soll besser koordiniert werden. Der Unions-Innenexperte Throm hätte sich mehr erwartet. Er sprach sich in der Bayern2-Radiowelt für einen festen Verteilmechanismus aus. Außerdem müssen aus seiner Sicht alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an der Grenze registriert werden. Nach UN-Angaben haben seit Kriegsbeginn fast vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die meisten von ihnen sind in Polen angekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 08:00 Uhr