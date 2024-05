Kauflaune der Verbraucher steigt weiter an

Nürnberg: Die Konsumlaune der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher ist im Mai weiter besser geworden. Das geht aus der aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens GfK und dem Nürnberg-Institut für Marktentscheidung hervor. Demnach bewerten die Menschen die Konjunkturaussichten optimistischer und erwarten, dass die Einkommen steigen. Der Kaufwille bleibe aber verhalten, heißt es in der Studie. Sinkende Inflationsraten und ansehnliche Lohnzuwächse, so hieß es, stärkten die Kaufkraft der Konsumenten. Insgesamt verbessert sich das Konsumklima damit zum vierten Mal in Folge. Als Hauptgrund wird genannt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr so strikt sparen wie bisher.

