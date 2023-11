Kaufkraft in Landkreisen höher als in Städten

München: Die höchste Kaufkraft in Bayern sitzt nicht in den Städten, sondern in Landkreisen. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft liegt der Landkreis Wunsiedel in Oberfranken auf Platz eins. Das liegt nach Angaben von Experten an den dort insgesamt niedrigen Lebenshaltungskosten. So liegt beispielsweise in München das Einkommen zwar deutlich höher, dafür müssen die Menschen in der Stadt aber viel mehr Geld unter anderem fürs Wohnen ausgeben. Die niedrigste Kaufkraft in Bayern hat demnach Augsburg, wo eher niedrige Einkommen auf hohe Kosten treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 06:00 Uhr