Kaufkraft der Deutschen wird laut GfK-Studie 2024 etwas steigen

Nürnberg: Die Kaufkraft der Deutschen wird in diesem Jahr vermutlich etwas steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg. Demnach stehen den Bundesbürgern heuer im Schnitt rund 28.000 Euro für Konsumausgaben, Wohnen und Freizeit für Verfügung. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 2,8 Prozent. In Bayern ist die Kaufkraft bundesweit am höchsten. Hier können die Menschen im Schnitt über rund 30.000 Euro im Jahr verfügen. Unter der Kaufkraft versteht man das verfügbare Nettoeinkommen inklusive der staatlichen Leistungen wie Renten oder Kindergeld; Ausgaben für Mieten und Nebenkosten sind hier noch nicht abgezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 12:00 Uhr