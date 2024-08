Katzen sind die beliebtesten Haustiere

Bonn: In fast der Hälfte aller Haushalte in Deutschland lebt mindestens ein Haustier. Das hat der Verband Zoologischer Fachbetriebe in einer Umfrage ermittelt. Das beliebteste Haustier ist demnach die Katze. Der Fachverband schätzt, dass in einem Viertel aller Haushalte in Deutschland eine oder mehrere Katzen leben - insgesamt rund 15,7 Millionen.

