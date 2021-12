Katholisches Bündnis fordert Reform des Rentensystems

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere katholische Verbände fordern eine grundlegende Reform des Rentensystems. Die sei im Ampel-Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, schreibt das Bündnis in einer Erklärung. Insbesondere müssten Entscheidungen zur Vermeidung von Altersarmut getroffen werden. Eine erster Schritt sei die Einführung einer Pflicht zur Altersvorsorge für neue, bisher nicht verpflichtend abgesicherte Selbstständige. Auch Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen müssten sofort in die gesetzliche Altersvorsorge einbezogen werden. Beispielsweise Scheinselbstständige oder geringfügig Beschäftigte. // Zu dem katholischen Büdnis, das diese Reformen fordert, gehören unter anderen der Familienbund der Katholiken und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 12:00 Uhr