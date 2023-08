Meldungsarchiv - 01.08.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Lissabon: In der portugiesischen Hauptstadt beginnt heute der Weltjugendtag der katholischen Kirche. Laut den Organisatoren werden rund 600.000 Jugendliche aus aller Welt erwartet. Sie wollen bis Ende der Woche gemeinsam beten und diskutieren. Papst Franziskus will morgen nach Portugal reisen. Dort will er nach Angaben des Vatikans auch mit Missbrauchsopfern zusammenkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2023 12:15 Uhr