Katholische Kirche verzeichnen dramtischen Mitgliederschwund

28.06.2023 14:00 Uhr

Bonn: Immer mehr Menschen hierzulande verlassen die Katholische Kirche: Wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn bekanntgab, traten im vergangenen Jahr fast 523.000 Gläubige aus. Das ist ein Plus von rund 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Rekordwert. Die meisten Austritte gab es demnach im Erzbistum Köln. Auch in Bayern kehrten viele Menschen der Kirche den Rücken: Mehr als 153.000 Menschen traten aus - vor allem das Bistum München war betroffen. Der Passauer Bischof Oster nannte die neuen Zahlen "erschreckend hoch". Gründe sieht er unter anderem in der Veröffentlichung von Missbrauchsgutachten. Der Bamberger Weihbischof Gössl sieht die Kirche vor tiefgreifenden Veränderungen: Sie werde mit weniger Mitgliedern, weniger Geld und Personal auskommen müssen, sagte er. Das alles werde sich auch auf Angebote auswirken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 14:00 Uhr