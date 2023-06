Katholische Kirche verliert massiv Mitglieder

Meldungsarchiv - 28.06.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: Die katholische Kirche in Deutschland verliert immer weiter Mitglieder: Wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte, sind 2022 mehr als eine halbe Million Menschen ausgetreten. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Experten sprechen von einem "quälenden Tod" der Institution. Vor allem nach der Veröffentlichung eines Gutachtens zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising im Januar und der Diskussion um eine Mitschuld des inzwischen gestorbenen Papstes Benedikt XVI. waren die Austrittszahlen stark angestiegen. Auch in Bayern hat die katholische Kirche drastisch an Zuspruch verloren - hier verließen vergangenes Jahr mehr als 153.000 Katholiken ihre Kirche. Bayern hat damit die höchste Austrittszahl unter allen Bundesländern.

