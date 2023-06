Katholische Kirche verliert drastisch Mitglieder

Meldungsarchiv - 28.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: In Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen die katholische Kirche verlassen - so viele wie noch nie. Das zeigt die Statistik der Deutschen Bischofskonferenz, die heute offiziell in Bonn vorgestellt worden ist. Die meisten Austritte gab es demnach im größten Bistum Köln. Alleine in Bayern traten mehr als 153.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Der Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, nannte die Zahlen alarmierend. Er forderte ein weiteres konsequentes Handeln und rief dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen. Ihm sei wichtig, die Beschlüsse des sogenannten synodalen Wegs zur Reform der Kirche umzusetzen. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, sagte, die Kirche habe besonders durch den Missbrauchsskandal Vertrauen verspielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 16:00 Uhr