Katholische Kirche hat 40 Millionen Euro für Missbrauchsopfer bewilligt

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: windig, bewölkt und regnerisch bei 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen vorübergehend sonnig, sonst stark bewölkt und von Norden her regnerisch. Der Wind weht stark, in Böen stürmisch. Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, an den Alpen oberhalb von 1.000 Metern Schnee. Tiefstwerte zwischen 7 und 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende und am Montag windig und wechselhaft mit Regen, Graupel oder Schnee. Tageshöchstwerte zwischen -1 und +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 15:00 Uhr