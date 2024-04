Katholische Kinder gehen an "Weißem Sonntag" zur Erstkommunion

Köln: Mehr als 100.000 katholische Kinder gehen am heutigen sogenannten "Weißen Sonntag" zur Erstkommunion. Dabei empfangen zum ersten Mal die im Gottesdienst gewandelte Hostie und bekennen sich zu ihrem Glauben. Begleitet wird die Erstkommunion von Familienfesten mit Geschenken und gutem Essen. Vorher haben die Kinder meist einmal in der Woche den Kommunionsunterricht besucht. Die Erstkommunion findet traditionell am ersten Sonntag nach Ostern statt. Der Name leitet sich von den weißen Gewändern ab, die Neugetaufte in der Frühzeit des Christentums getragen haben.

