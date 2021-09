Katholische Bischöfe kommen zu Herbst-Beratungen nach Fulda

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fulda: Deutschlands katholische Bischöfe kommen am Nachmittag zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammen. Im Mittelpunkt der viertägigen Gespräche stehen Fragen der Kirchenreform: Diskutiert wird etwa, ob Priestern die Ehe erlaubt werden soll. Zum Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch kommt unterdessen scharfe Kritik von Opferverbänden. Der Umgang mit Betroffenen sei unsäglich, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Opferinitiativen. Die von den Bischöfen vorgegeben Höchstgrenze von 50.000 Euro für Anerkennungszahlungen sei schon - so wörtlich - lächerlich niedrig. Viel schlimmer sei aber, dass selbst dieser Zahlungsrahmen von der dafür zuständigen Kommission selten ausgeschöpft werde. Geschehene Verbrechen würden so erneut bagatellisiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.09.2021 13:15 Uhr