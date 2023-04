Katholische Bischöfe betonen Bedeutung des Osterfestes für Gesellschaft

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils klar; Tiefstwerte +4 bis -1 Grad, am Tag zunehmend freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trocken und ab und zu klar; örtlich Nebelfelder. In der Nähe der Alpen weiterhin bewölkt und vereinzelt Regen. Die Temperaturen: +4 bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Vormittag im Südosten noch Schauer, sonst bewölkt und zunehmend freundlicher. Am Ostermontag viel Sonnenschein. Am Dienstag wieder wechselhaft. Tageshöchsttemperaturen: 10 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 22:00 Uhr