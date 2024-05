Katholikentag in Erfurt beginnt mit der Arbeit

Erfurt: Nach der feierlichen Eröffnung gestern Abend beginnt der 103. Deutsche Katholikentag in der thüringischen Landeshauptstadt heute seine Arbeit. Zum Hauptthema Frieden wird die russische Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa erwartet. Auch die Themen Missbrauchsskandal und Reformen in der Kirche sind Tagesordnungspunkte. Hierzu diskutieren etwa der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und Katholikentags-Präsidentin Irme Stetter-Karp und die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus. Da Fronleichnam in Thüringen kein gesetzlicher Feiertag ist, findet erst am Abend ein großer Open-Air-Gottesdienst statt. Der Katholikentag dauert bis Sonntag. Angemeldet haben sich rund 20.000 Teilnehmer. Morgen und am Samstag werden auch Bundeskanzler Scholz und mehrere Minister erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 06:15 Uhr