Katholiken versammeln sich am Abend zu Osternacht in Rom

Rom: Gläubige aus aller Welt versammeln sich heute Abend im Petersdom zur Osternacht. Gestern haben bereits Tausende unter freiem Himmel den Kreuzweg am römischen Kolosseum begangen. Die Kreuzweg-Prozession zum Karfreitag wurde nicht von Franziskus angeführt. Weil der 88-Jährige nach seiner Lungenentzündung immer noch gesundheitlich angeschlagen ist, wurde er bei der Zeremonie von einem Kardinal vertreten. An 14 Stationen wurden Texte verlesen, die nach Angaben des Vatikans Franziskus selbst verfasst hat. Ob der Papst morgen den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" sprechen wird, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 10:00 Uhr