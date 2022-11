Katholiken in Bayern feiern Allerheiligen

Zahlreiche Migranten werden nach Bootsunglücken in der Ägäis vermisst

Athen: Nach zwei Bootsunglücken mit Flüchtlingen in der Ägäis werden mehrere Dutzend Menschen vermisst. Nach Angaben der griechischen Küstenwache ging südlich der Mittelmeerinsel Evia ein Boot mit 68 Migranten unter. Neun von ihnen konnten eine Felseninsel erreichen und wurden gerettet. Die Suche nach den anderen Insassen dauert an. Auch vor der griechischen Insel Samos ist ein Boot gesunken. Vier Migranten konnten nach Angaben der Küstenwache gerettet werden. Acht Insassen werden noch vermissst. Beide Boote waren von der Türkei aus in See gestochen. Ihr Ziel war vermutlich das griechische Festland oder Italien. Die Geretteten stammen aus Ägypten, dem Iran und Afghanistan.

