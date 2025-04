Katholiken feiern zum Karfreitag den Kreuzweg in Rom

Rom: Mit einer Feier am Kolosseum haben am späten Abend Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Die Prozession zum Karfreitag wurde krankheitsbedingt nicht von Papst Franziskus angeführt. Ein Kardinal vertrat ihn. Der Kreuzweg zeichnet der Überlieferung nach das Leid Jesu und seinen Tod am Kreuz symbolisch nach. An 14 Stationen wurden Texte verlesen, die nach Angaben des Vatikans Franziskus selbst verfasst hat. Vorher war im Petersdom die Karfreitagsliturgie gefeiert worden - ebenfalls ohne den 88-Jährigen. Ob er an den Osterfeierlichkeiten teilnimmt, ist unklar. Er hatte längere Zeit an einer schweren Lungenentzündung gelitten.

