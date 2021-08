Katholiken feiern Mariä Himmelfahrt

Seehofer rechnet mit mehr Flüchtlingen in Europa

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer rechnet wegen der Lage in Afghanistan mit einer neuen Fluchtbewegung in Richtung Europa. Dies sei keine Angstmache, sondern eine realistische Beschreibung der Situation, sagte der CSU-Politiker der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der britische Premierminister Johnson will angesichts der dramatischen Entwicklung am Hindukusch das Parlament für eine Dringlichkeitssitzung aus der Sommerpause zurückholen. Russland kündigte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Afghanistan an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 15:00 Uhr