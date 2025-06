Katholiken feiern Fronleichnam

Augsburger Bischof warnt in Fronleichnams-Predigt vor Rechtsextremismus: Laut Manuskript sagte Bischof Meier im Augsburger Dom, die Irrwege, die das deutsche Volk vor knapp 100 Jahren gegangen sei, dürften sich nicht wiederholen. Fronleichnam wird jedes Jahr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. In Prozessionen wird eine geweihte Hostie in einem Schaugefäß, einer Monstranz, durch die Straßen getragen.

