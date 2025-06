Katholiken feiern Fronleichnam

München: In Bayern und fünf weiteren Bundesländern ist heute Feiertag. Die Katholiken feiern mit Prozessionen das Hochfest Fronleichnam. Dabei sind viele Straßen prächtig mit Blumen und Fahnen geschmückt. 60 Tage nach Ostern wird in einer Monstranz, einem oft prunkvoll gestalteten Schaugefäß, eine geweihte Hostie durch die Orte getragen. Das Fest verliert immer mehr den konfessions-trennenden Charakter, denn mittlerweile gibt auch ökumenische Prozessionen. Und im traditionell evangelischen Nürnberg wird das Fest heuer mit einem katholischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche St. Sebald gefeiert.

