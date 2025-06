Katholiken feiern Fronleichnam

München: In Bayern und fünf weiteren Bundesländern ist heute Feiertag: Katholiken feiern das Hochfest Fronleichnam mit feierlichen Prozessionen. Dabei sind oft die Straßen prächtig mit Blumen und Fahnen geschmückt. 60 Tage nach Ostern wird in einer Monstranz, einem oft prunkvoll gestalteten Schaugefäß, eine geweihte Hostie durch die Orte getragen. Im Mittelpunkt stehen die Verehrung der Eucharistie und ein sichtbares Bekenntnis zum Glauben. Den Konfessions-trennenden Charakter verliert das Fest zunehmend. Es gibt auch ökumenische Prozessionen. Und im traditionell evangelischen Nürnberg wird das Fest heuer mit einem katholischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche St. Sebald gefeiert. In Immenstadt findet die Prozession mit Booten auf dem Großen Alpsee statt

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 04:00 Uhr