Katholiken feiern Fronleichnam

München: Katholische Bischöfe in Bayern haben in ihren Predigten zu Fronleichnam die Bedeutung des Glaubens unterstrichen. Der Münchner Kardinal Marx sprach von einem Raum des widerständigen Denkens - gegen die primitive Logik, die manchmal in der Gesellschaft herrsche. Wichtig ist nach seinen Worten, dass nicht mehr der Nutzen alles bestimmt. Der Augsburger Bischof Meier nannte Fronleichnamsprozessionen eine Provokation. Die Menschen sollten herausgelockt werden aus ihrer Reserve und Gleichgültigkeit. An Fronleichnam demonstrieren Katholiken öffentlich ihren Glauben, so auch beim Katholikentag in Erfurt. Dort kamen 6.000 Gläubige zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 17:15 Uhr