Katharina Althaus wird beim Skispringen in Willingen erneut Zweite

Weniger Teilnehmer bei Corona-Demos in München und Nürnberg als erwartet

München: Bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik haben in Bayern heute deutlich weniger Menschen teilgenommen als erwartet. In Nürnberg gingen laut Polizei bis zu 4.000 Menschen auf die Straße, in der Landeshauptstadt waren es rund 1.100. Die Behörden hatten zuvor jeweils mit einer fünfstelligen Zahl an Demonstrierenden gerechnet. Die Veranstaltung in Nürnberg wurde scharf kritisiert, weil die Demo in unmittelbarer Nähe zum Reichsparteitagsgelände stattfand - und das am heutigen Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers. Auch in anderen deutschen Städten gab es Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. In Augsburg und Frankfurt gingen gestern etwa 4.000 Menschen auf die Straße, in Freiburg waren es laut Polizei bis zu 4.500.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 18:00 Uhr