Katharina Althaus gewinnt erneut Olympia-Silber im Skispringen

Nachrichtenarchiv - 05.02.2022 14:15 Uhr

Zhangjiakou: Katharina Althaus aus Oberstdorf hat erneut Silber im olympischen Skispringen gewonnen. Im Wettkampf von der Normalschanze musste sie sich der Slowenin Ursa Bogataj knapp geschlagen geben. Bronze ging mit Nika Kriznar ebenfalls an eine Slowenin. Nach dem ersten Durchgang war Althaus noch in Führung gelegen, konnte den Rang dann aber nicht verteidigen. Bereits am Montag hat sie die nächste Medaillen-Chance. Dann steht der Mixed-Wettbewerb an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 14:15 Uhr