Katastrophenfall und Rettungseinsätze in Grainau sind beendet

Grainau: Der Katastrophenfall in Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist wieder aufgehoben. Das hat Landrat Speer am Nachmittag mitgeteilt. Nach einem heftigen Unwetter waren bereits in der Nacht etwa 350 Personen vorsorglich evakuiert worden, da die Gefahr einer Überschwemmung im Ortsteil Hammersbach bestand. Durch Murenabgänge wurden auch Wege und Brücken zerstört, deshalb wurden am Nachmittag 61 Erwachsene und Kinder aus der Höllentalangerhütte ausgeflogen. Da nur für kurze Zeit Flugwetter vorhergesagt war, wurde eine schnelle Lösung benötigt. Durch den Katastrophenfall konnte ein großer Transporthubschrauber der Bundespolizei angefordert werden. Zusammen mit einem Polizeihubschrauber flog dieser die Wanderer ins Tal.

